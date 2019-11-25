https://news.day.az/world/1179214.html Арабы спасли козлёнка от волков и устроили травлю хищников в пустыне - ВИДЕО
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Арабы спасли козлёнка от волков и устроили травлю хищников в пустыне - ВИДЕО
Группа молодых людей, путешествующих на автомобиле по пустыне, привлекли внимание аравийских волков, учуявших запах молодого козла.
Арабские туристы не позволили диким хищникам расправиться с парнокопытной добычей, после чего начали дразнить животных, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Волки, видя потенциальную жертву, пытались завладеть ею, но чувствуя, исходящую от людей опасность, в конечном итоге вынуждены были искать более лёгкую добычу.
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