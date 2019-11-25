https://news.day.az/world/1179216.html Грузинская оппозиция бойкотировала заседания парламента
Грузинская оппозиция бойкотировала заседания парламента
Оппозиционные депутаты грузинского парламента, а также независимые депутаты бойкотировали парламентские заседания, запланированные на 26-29 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Он отметил, что депутаты партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Альянс патриотов", а также независимые депутаты Эка Беселиа и Нато Чхеидзе уведомили парламент о своем неучастии в заседаниях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре