Оппозиционные депутаты грузинского парламента, а также независимые депутаты бойкотировали парламентские заседания, запланированные на 26-29 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Он отметил, что депутаты партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Альянс патриотов", а также независимые депутаты Эка Беселиа и Нато Чхеидзе уведомили парламент о своем неучастии в заседаниях.