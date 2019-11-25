Сервис онлайн-заказа такси Uber в понедельник лишился лицензии на работу в Лондоне второй раз за последние два года, сообщает Reuters.

Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) заявило, что выявило нарушения со стороны компании, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Изменения в системах Uber позволили неавторизованным водителям загружать свои фотографии в аккаунты авторизованных водителей и перевозить пассажиров, не имея разрешения на такую деятельность. Регулятор выявил не менее 14 тыс. подобных случаев.

"Несмотря на решение некоторых из этих проблем, TfL не уверено, что подобные проблемы не повторятся в будущем", - заявило управление.



Uber назвал решение TfL "экстраординарным и неправильным" и заявил, что будет его обжаловать.



Этот процесс, вероятно, будет включать судебные иски и может затянуться на месяцы, что позволит примерно 45 тыс. водителей Uber в Лондоне продолжать работать в это время, несмотря на то, что срок действия лицензии компании истекает в понедельник.



"За последние два месяца мы проверили каждого водителя в Лондоне и сделали наши процедуры еще более строгими", - подчеркнул глава регионального отделения Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.



TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.

