Грузинская оппозиция и НПО угрожают пикетировать здание парламента круглые сутки и не впускать туда депутатов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

 
"Как только закончатся выступления у микрофона, мы переместимся к воротам парламента и закроем все входы. Мы не допустим, чтобы депутаты вошли в законодательный орган. Завтра утром у них запланировано заседание, но оно не состоится, так как у входа будем стоять мы",- заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.
 
Сейчас в центре Тбилиси перед зданием парламента проходит масштабная акция протеста.
 
 
30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın Pul Lazımdır?