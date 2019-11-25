https://news.day.az/world/1179273.html В Грузии оппозиция угрожает не впускать депутатов в здание парламента
В Грузии оппозиция угрожает не впускать депутатов в здание парламента
Грузинская оппозиция и НПО угрожают пикетировать здание парламента круглые сутки и не впускать туда депутатов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Как только закончатся выступления у микрофона, мы переместимся к воротам парламента и закроем все входы. Мы не допустим, чтобы депутаты вошли в законодательный орган. Завтра утром у них запланировано заседание, но оно не состоится, так как у входа будем стоять мы",- заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.
Сейчас в центре Тбилиси перед зданием парламента проходит масштабная акция протеста.
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