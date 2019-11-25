Управление транспортом Лондона (TfL) отказалось продлевать Uber лицензию на право пассажироперевозок. Регулятор мотивировал решение тем, что "многочисленные нарушения", допущенные американской фирмой, "ставят под угрозу безопасность пассажиров", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам представителей TfL, ими были выявлены тысячи нарушений нормативных требований. Главная претензия связана с тем, что компания позволяла неавторизованным водителям загружать свои фотографии на другие аккаунты Uber. В нарушение норм было совершено свыше 14 000 поездок, ни одна из которых не была застрахована.

Также властями Лондона была найдена ошибка, позволявшая отстраненным водителям создавать учетную запись Uber и перевозить пассажиров. Более того, добавили в ведомстве, ранее у одного из таких водителей была отозвана лицензия.

Uber пришел в столицу Великобритании в 2012 году. Сейчас Лондон - крупнейший европейский рынок для компании. Там у сервиса насчитывается более 3,5 миллиона клиентов и около 45 тысяч зарегистрированных водителей.

В 2017 году TfL уже прекращало лицензию Uber, ссылаясь на то, что фирма демонстрирует "недостаточный уровень ответственности" и пренебрегает безопасностью клиентов. Вопреки требованиям, утверждали городские власти, Uber не уведомляла о серьезных уголовных преступлениях, пренебрегала выдачей чеков и непрозрачно оформляла медицинские сертификаты. Тем не менее, компания добилась временного возврата лицензии в июне 2018-го.

Действующая лицензия Uber истекает сегодня, 25 ноября. Теперь у неё есть 21 день, чтобы подать апелляцию. В компании заявили TechCrunch, что намерены воспользоваться этим правом. На время апелляционного процесса Uber сможет продолжать оказывать услуги.

Глава Uber Дара Хосровшахи назвал решение TfL "ошибочным". "За последние 2 года мы в корне изменили нашу работу в Лондоне", - написал он в твиттере.

На фоне отказа TfL продлевать лицензию акции Uber упали на 6,3%. Компания, которая в пятницу оценивалась в $50,4 миллиарда, за день подешевела на $3 миллиарда. Инвесторы опасаются, что примеру лондонского транспортного ведомства могут последовать власти других городов.