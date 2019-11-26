Турция перешла границы дозволенного, приступив к испытанию радиолокационных станций (РЛС) приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое мнение выразил в понедельник член Сената Конгресса Кристофер Ван Холлен, комментируя объявление турецких властей о намерении начать испытания РЛС комплексов С-400, передает ТАСС.

"Через две недели после своего визита в Белый дом [президент Турции Тайип] Эрдоган показывает нос [американскому коллеге Дональду] Трампу, а также Соединенным Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее [американское] законодательство требует от Трампа ввести санкции [в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400]", - написал американский законодатель на своей странице в Twitter. Под этим сообщением он разместил ссылку на публикацию о начале Турцией испытания РЛС комплексов С-400.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых "нарушениях в "зоне безопасности" [в Сирии] и атаках на курдов", убежден Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд).

В Пентагоне отказались уточнить, принимает ли персонал США участие в испытаниях ЗРС С-400, начатых Турцией при использовании самолетов F-16. "<...> Мы также не будем строить догадки относительно причины, по которой Турция в данном случае берет в партнеры Россию, а не США и НАТО. Однако упорство, с которым Турция настаивает на движении вперед с С-400, несовместимо с ее обязательствами перед НАТО, и оно будет иметь последствия в плане оперативной совместимости [вооруженных сил] Турции и [Североатлантического] альянса", - сообщила ТАСС представитель американского военного ведомства.

В Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте США оставили без ответа вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли нынешний шаг Турции иметь какое-то особое значение с точки зрения возможного применения Вашингтоном санкций в отношении Анкары или выработки американцами дальнейших решений, касающихся Турции и программы создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.