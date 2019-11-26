Президент США Дональд Трамп в понедельник допустил, что может посетить Болгарию. Он отвечал на вопросы журналистов в Вашингтоне перед переговорами с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Трампа спросили, совершит ли он визит в Болгарию. "Это может произойти", - ответил президент.

Как ранее сообщили в вашингтонской администрации, Трамп намерен обсудить с Борисовым вопросы обороны, энергетической безопасности и торговли.