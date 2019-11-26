https://news.day.az/world/1179313.html Трамп не исключил возможность визита в Болгарию
Трамп не исключил возможность визита в Болгарию
Президент США Дональд Трамп в понедельник допустил, что может посетить Болгарию. Он отвечал на вопросы журналистов в Вашингтоне перед переговорами с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.
Трампа спросили, совершит ли он визит в Болгарию. "Это может произойти", - ответил президент.
Как ранее сообщили в вашингтонской администрации, Трамп намерен обсудить с Борисовым вопросы обороны, энергетической безопасности и торговли.
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