https://news.day.az/world/1179326.html В Тбилиси водометами разогнали митингующих у здания парламента
В Тбилиси водометами разогнали митингующих у здания парламента
Сотрудники спецназа Грузии утром во вторник оттеснили водометами оппозиционеров и их сторонников, которые пикетировали здание парламента в центре Тбилиси с требованием изменения избирательной системы, передает грузинский Первый канал.
Спецназ появился на прилегающей к парламенту территории после того, как митингующие заблокировали все входы в законодательный орган.
На днях правоохранители уже разогнали митингующих таким образом оппозиционеров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На данный момент спецназ мобилизован как перед парламентом, так и на прилегающих к зданию улицах. На проспекте все еще находятся несколько десятков участников акции, при этом автомобильное движение восстановлено. Оппозиционеры утверждают, что в ходе разгона были задержаны около 20 человек, при этом МВД пока не давало официальных комментариев.
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