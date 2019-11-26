10:48

Три человека погибли, более 100 пострадали во вторник в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает новостной портал Exit, несколько зданий недалеко от города Дуррес разрушены. Толчки также ощущались в столице страны Тиране. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более 150 человек, многие находятся под завалами. Землетрясение было зафиксировано в 04:00 по местному времени. По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

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10:17

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в Албании, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным новостного портала Exit, в результате землетрясения пострадали несколько сотен человек. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Как заявила представитель минобороны Албании, мужчина погиб в округе Курбин. Ранее СМИ сообщили, что два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны. Также сообщалось, что еще два здания обрушились в городе Кавая, недалеко от Дурреса. По словам представителя минобороны, под обломками обрушившихся зданий могут находиться люди. "Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками", - приводит ее слова агентство.

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09:30

В Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает новостной портал Exit.