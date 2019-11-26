Мощное землетрясение в Албании, есть погибшие, более ста пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
10:48
Три человека погибли, более 100 пострадали во вторник в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как передает новостной портал Exit, несколько зданий недалеко от города Дуррес разрушены. Толчки также ощущались в столице страны Тиране.
По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более 150 человек, многие находятся под завалами.
Землетрясение было зафиксировано в 04:00 по местному времени. По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.
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10:17
По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в Албании, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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09:30
В Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает новостной портал Exit.
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