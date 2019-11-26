К 5:00 утра отряд спецназначения МВД Грузии с использованием водомета освободил от демонстрантов перекрытые у здания Парламента улицы, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

Правоохранители предоставили демонстрантам, расположенным у входов в здание Парламента на проспекте Руставели и на улицах 9 апреля, Чичинадзе и Зубалашвили, 30 минут, чтобы они освободили проезжую часть улиц, после чего спецназ с применением силы занял территории у входов в здание Парламента.

Согласно информации МВД Грузии, которая была опубликована этим утром, во время разгона правоохранителями акции протеста у здания Парламента 28 человек были задержаны в административном порядке за неповиновение правоохранителям и хулиганство. По сообщению ведомства, три человека получили различные увечья. Пострадавшим была оказана соответствующая помощь в медицинских учреждениях.