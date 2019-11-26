Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт намерена ввести наказание за сожжение государственных флагов. Соответствующее заявление она сделала в опубликованном во вторник интервью газете Mannheimer Morgen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр указала на то, что во время демонстраций в Германии все чаще происходят случаи надругательства над флагами. "Тем самым глубоко оскорбляют чувства граждан той или иной страны", - заметила Ламбрехт. Глава Минюста подчеркнула, что до конца года представит законопроект, в котором сожжение государственных символов будет считаться уголовным преступлением. Оно будет караться денежным штрафом и лишением свободы до двух лет.

Сейчас в Германии подлежит наказанию лишь надругательство над флагами, которые установлены на зданиях официальных учреждений, например, посольств.