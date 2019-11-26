В Британии выпустили сувенирные монеты - золотую весом в пять килограммов и серебряную весом два килограмма, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Золотая - номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов - выпущена в единственном экземпляре и уже продана за сумму, которая не раскрывается, передает "Россия 24".

На ней изображена королева Виктория. За образец взяли дизайн монеты середины XIX века.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.