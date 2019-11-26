Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции направляет спасателей, врачей и технику в районы Албании, пострадавшие от землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В целью помощи в проведении спасательных работы после землетрясения в Албании туда направляются бригада спасателей и врачей, самолет и три транспортных средства", - говорится в сообщении ведомства.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых.