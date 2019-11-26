В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военнослужащих. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на французские власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло в районе Липтако на юго-востоке страны. Там столкнулись два вертолета: боевой Tigre и транспортный NH90. Среди погибших - шесть офицеров, шесть унтер-офицеров и главный капрал.

Это крупнейшие потери французской армии за время операции против малийских боевиков, начиная с 2012 года: Le Monde сообщает, что за последние годы там погибло около 30 военных. В своем заявлении президент Франции Эммануэль Макрон выразил признательность погибшим военным и призвал "чтить их память с величайшим уважением".

В Мали действует примерно 4,5 тысячи французских военных. Париж ввел свои войска в 2013 году в рамках операции "Бархан", там они борются с исламскими радикалами. В стране расположены базы и других стран Евросоюза, Франция занимается обучением малийского персонала и поставляет туда военное оборудование.