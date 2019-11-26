https://news.day.az/world/1179507.html Автоугонщик, уходя от полицейской погони, протаранил автомобиль и сбил мачту освещения - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Автоугонщик, уходя от полицейской погони, протаранил автомобиль и сбил мачту освещения - ВИДЕО
В прошлую пятницу, 22 ноября неизвестный злоумышленник, угнавший автомобиль, не смог уйти от полицейской погони в населённом пункте Дандолк (округ Балтимор, штат Мэриленд, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Момент столкновения двух транспортных средств, а затем падения мачты городского освещения, попал в объектив камеры наружного наблюдения.
По информации СМИ, полицейские доставили угонщика и водителя другого автомобиля в больницу. О состоянии здоровья обоих участников ДТП ничего не уточняется.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре