В прошлую пятницу, 22 ноября неизвестный злоумышленник, угнавший автомобиль, не смог уйти от полицейской погони в населённом пункте Дандолк (округ Балтимор, штат Мэриленд, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент столкновения двух транспортных средств, а затем падения мачты городского освещения, попал в объектив камеры наружного наблюдения.

По информации СМИ, полицейские доставили угонщика и водителя другого автомобиля в больницу. О состоянии здоровья обоих участников ДТП ничего не уточняется.

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