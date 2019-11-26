Индия Макки из Уоррена, США, за день до смерти отметила своё 20-летие, выкладывая весёлые фото в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой нa life.ru.

В роковой вечер девушка сидела в машине вместе со своим 18-летним парнем Кевином Диксоном. Пара, видимо, повздорила, и Индия достала телефон и начала снимать рассерженного бойфренда. Он в этот момент заряжал пистолет и грозил застрелить возлюбленную.

Индия, похоже, не поверила в серьёзность его намерений. Поэтому парень заявил: "Ты думаешь, я шучу?", пишет People. Бойфренд пообещал выпустить в подругу несколько пуль и через мгновение действительно нажал на курок. Затем Кевин решил скрыться вместе с телом и проехал около 11 километров, прежде чем его остановили полицейские.

"Это видео снято девушкой, которая погибнет через мгновение. Последние воспоминания о ней, что останутся у семьи, - кадры, где она указывает на человека, собирающегося её убить"

Эрик Смит, прокурор

Сейчас парень находится под стражей без права выхода под залог. Ему предъявлено обвинение в убийстве и может грозить пожизненное заключение.

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