Дизайнерские платья, украшения, уникальные предметы интерьера - всего около тысячи вещей, принадлежавших актрисе Элизабет Тейлор, выставлены на аукцион Julien's, который пройдет 6 декабря в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Поклонникам актрисы аукционеры предлагают наряды от таких домов моды, как Christian Dior, Gucci и Versace, дизайнера золотой эпохи Голливуда Эдит Хэд. Так, голубое платье из шифона от Эдит Хэд, которое Тейлор надевала на премьеру фильма "Вот это развлечение!" (1974), оценено в $6 тыс. Такая же цена назначена за кожаную байкерскую куртку Versace, которую актриса носила на шоу Джонни Карсона (1992).

Однако самым дорогим лотом стала лампа, созданная французским скульптуром в стиле модерн Агафоном Леонардом (Леонардом Агафоном ван Вейдевельтом, 1841-1923). Предварительная стоимость произведения искусства из бронзы, запечатлевшего основательницу танца в стиле модерн, американскую актрису и танцовщицу Лои Фуллер (1862-1928), достигает $20 тыс.

Элизабет Тейлор стала символом "золотого века" в истории Голливуда. Известность актрисе принес фильм "Национальный бархат", а ее работы в лентах "Баттерфилд, 8" и "Кто боится Вирджинии Вульф?" были отмечены премиями "Оскар". Тейлор умерла в 2011 году в возрасте 79 лет. Об этом сообщает "Рамблер".