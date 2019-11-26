Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинское руководство предпринимает решительные шаги по противодействию озвученной госсекретарем США Майком Помпео позиции Белого дома по израильским поселениям и готово на полный разрыв отношений с Белым домом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы останавливаемся на этом заявлении не потому, что в этой американской позиции есть что-то новое для нас, у нас есть понимание, что оно является логическим завершением ранее предпринятых Дональдом Трампом шагов и реализацией планов Биньямина Нетаньяху. Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений", - сказал Аббас в интервью российским журналистам.

"Мы обратились за помощью к нашим друзьям во всем мире, чтобы они четко обозначили свою позицию по данному вопросу. И это реально было сделано, последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран, то есть фактически все страны мира, за исключением США, встали на нашу сторону, осудив заявление Майка Помпео" - добавил он.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.



Палестинский лидер подчеркнул, что ПА бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года и считают позицию нынешней американской администрации враждебной по отношению к палестинцам.