https://news.day.az/world/1179652.html Израильская армия засекла два ракетных пуска из сектора Газа
Израильская армия засекла два ракетных пуска из сектора Газа
Израильские военные засекли два ракетных пуска из сектора Газа, сообщила во вторник армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа.
"Касательно сообщения о сиренах, два снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении армии.
Отмечается, что одна из ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
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