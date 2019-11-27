Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон и Пекин подошли к финальной стадии заключения соглашения по первому этапу торговых договоренностей.

Главе Белого дома был задан вопрос, следили ли США за местными выборами в китайском Гонконге. Трамп ответил утвердительно.

"Как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы находимся на финальной стадии этой очень важной сделки, - продолжил он. - Думаю, это одна из самых важных сделок в торговле, [заключавшихся] когда-либо. Все идет очень хорошо".

"Но в то же время мы хотим, чтобы все шло хорошо в Гонконге. Полагаю, что Си Цзиньпин сделает так, чтобы это произошло", - отметил американский лидер.

Ситуация в Гонконге

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов районных советов, на которых победили кандидаты от оппозиции. Они получили контроль над 17 из 18 округов, завоевав 392 из 452 мест в райсоветы.

Торговые переговоры

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

21 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что рабочие группы компетентных ведомств КНР и Соединенных Штатов, занимающиеся продвижением двусторонних торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося китайско-американского соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".

В пятницу Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать над заключением торгового соглашения. Он отметил, что не Пекин инициировал торговую войну с США, однако Китай готов принять ответные меры в случае необходимости.