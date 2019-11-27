Китай считает необходимым усиливать сотрудничество международного сообщества в вопросах передачи подозреваемых в терроризме и обмена разведданными для эффективной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на открытии Форума по безопасности на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Всеобъемлющая контртеррористическая стратегия является гарантией укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Терроризм - опухоль, которая разрушает здоровье региона и несёт вред всему миру. Международному сообществу необходимо объединиться и следовать намеченному курсу до конца, до тех пор, пока угроза не будет окончательно ликвидирована", - заявил помощник министра.

По его словам, "крайне важно лишить террористические и экстремистские силы шанса воспользоваться нынешней региональной нестабильностью для того, чтобы посеять панику или перегруппироваться и создать новые базы".

"Следует прислушаться к нуждам и озабоченностям региональных стран, предпринять конкретные шаги для того, чтобы помочь им нарастить возможности борьбы с терроризмом. Нам следует придерживаться подхода по устранению как симптомов, так и коренных причин, перекрывая финансирование террористов и усиливая практическое сотрудничество по передаче подозреваемых в терроризме лиц, пограничном контроле и обмену разведывательными данными", - добавил он.