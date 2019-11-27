В Стамбуле всыпхнул пожар в трехэтажном здании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что пожар произошел на верхнем этаже здания, где занимались текстильным производством.

На место происшествия были направлены пожарные бригады, полицейские и машины скорой помощи. Движение автотранспорта было перекрыто. Пять человек, задохнувшихся дымом, были эвакуированы и госпитализированы.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.