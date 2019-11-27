Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили посла в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня министр иностранных дел Карен Лонгарик назначила чрезвычайным и полномочным послом при правительстве Соединенных Штатов Америки Уолтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее был послом и постоянным представителем Боливии при ООН", - говорится в сообщении МИД.

В сентябре 2008 года президент Боливии Эво Моралес объявил американского посла Филиппа Голдберга персоной нон-грата, обвинив его в содействии сепаратистским движениям в стране. В ответ США заявили о своем решении выслать посла Боливии, назвав все обвинения в адрес Голдберга беспочвенными.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Парламент, который контролируют сторонники Моралеса, аннулировали его переизбрание.