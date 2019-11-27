В Мраморном море, в акватории турецкой провинции Стамбула, в связи с густым туманом отменены морские рейсы, сообщает Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, отменены шесть морских рейсов.

Об их переносе не сообщается.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 18 ноября.