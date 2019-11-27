В России подросток предотвратил похищение девятилетней девочки - ВИДЕО
В Иркутске 16-летний подросток спас девочку от похитителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
По информации следователей, инцидент произошел 23 ноября: 48-летний мужчина находился в своем автомобиле, припаркованном на улице Новаторов, когда увидел девятилетнюю девочку. Он вышел из машины и силой затолкал ребенка в салон, заблокировал все двери и поехал в неизвестном направлении.
В этот момент проходящий мимо подросток услышал крики девочки.
"Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль", - рассказали в ведомстве.
Похитителю ребенка удалось скрыться с места преступления, но полицейские разослали его ориентировку всем нарядам, через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.
Как установил СК, задержанный уже дважды отсидел срок за преступления сексуального характера и вышел на свободу в 2017 году. Сейчас он арестован, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Представитель ГУ МВД по региону рассказал РИА Новости, что школьника и мужчину, спасших девочку, наградят.
"Десятиклассник иркутской школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Сизых сообщил РИА Новости, что свой поступок геройским не считает.
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