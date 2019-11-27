Очередной случай семейного насилия попал на камеру в одном из магазинов в Итакуатиаре, Бразилия, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, как 31-летний Этьемерсон де Соуза Мура с обиженным видом стоит у прилавка рядом с женой, к которой пришёл на работу. В какой-то момент мужчина неожиданно достаёт пистолет и стреляет в упор в голову супруге. К счастью, происходит осечка, но нападавшего это не останавливает. Он взводит курок ещё три раза, и снова безрезультатно, пишет Mirror.

Выстрел раздался лишь на пятый раз, но в это время находившаяся рядом девушка попыталась оттащить преступника, пуля никого не задела. Однако мужчина напоследок успел ударить жену рукоятью прямо в голову. Де Соузу разыскали и заключили под стражу, теперь его ждёт суд.

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