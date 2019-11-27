В Берлине мужчина погиб на американских горках на рождественской ярмарке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вагончик американских горок сбил и раздавил смотрителя аттракциона в субботу, 23 ноября. Несчастный случай произошел на глазах у посетителей - семьи из четырех человек.

На место происшествия приехали спасатели и попытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно: он скончался на месте. Очевидцам была оказана психологическая помощь.

После гибели работника аттракциона рождественская ярмарка была закрыта. Она открылась накануне и проработала всего один день.