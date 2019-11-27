https://news.day.az/world/1179787.html Вагончик американских горок насмерть сбил мужчину на рождественской ярмарке
Вагончик американских горок насмерть сбил мужчину на рождественской ярмарке
В Берлине мужчина погиб на американских горках на рождественской ярмарке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Вагончик американских горок сбил и раздавил смотрителя аттракциона в субботу, 23 ноября. Несчастный случай произошел на глазах у посетителей - семьи из четырех человек.
На место происшествия приехали спасатели и попытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно: он скончался на месте. Очевидцам была оказана психологическая помощь.
После гибели работника аттракциона рождественская ярмарка была закрыта. Она открылась накануне и проработала всего один день.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре