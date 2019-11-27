На США обрушился сильный шторм. Снежная буря пронеслась через Южную Дакоту, Айову, Мичиган и теперь накрыла Колорадо, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Из-за небезопасных условий и плохой видимости перекрыты отрезки основных автомагистралей, закрыты школы. В аэропорту Денвера отменены сотни рейсов. Когда пассажиры смогут улететь - пока неизвестно, возможно, придется ждать несколько дней.

И в это же самое время масштабный пожар вспыхнул недалеко от Санта-Барбары в национальном парке Лос-Падрес и спустя несколько минут подобрался вплотную к городу. Более шести тысяч человек пришлось эвакуировать. В тушении задействованы 600 человек, однако пожарные пока бессильны. Пламя гонит сильный ветер.

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