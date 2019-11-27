Премьер Албании Эди Рама после разрушительного землетрясения отменил торжества 28 ноября по случаю Дня албанского флага и провозгласил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес, сербские спасатели прибыли на место, сообщил посол Сербии в стране Миролюб Зарич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По последним данным албанских властей, погибли 27 человек, 650 получили ранения.

"На чрезвычайном заседании правительства режим ЧС провозглашен в муниципалитетах Тирана и Дуррес. Наш приоритет сегодня - спасти всех оставшихся в живых", - цитирует главу кабмина телеканал Top channel.

Ежегодно 28 ноября албанцы широко отмечают в Балканском регионе и по всему миру День албанского флага. Рама в этом году предложил отложить торжества.

"Мы бы хотели провести три дня траура, учитывая размер трагедии... Праздник не должен отвлекать внимание от ситуации. Поэтому думаю, что на эти два дня надо смотреть как на день национальной солидарности, когда с уважением к прошлому все по возможности помогут пострадавшим", - отметил глава албанского правительства.

Ночь на среду многие жители Дурреса провели в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе, так как в городе по-прежнему ощущались афтершоки. Как сообщает издание Albanian Daily News, точных данных о том, сколько человек могут оставаться под завалами, нет.