Два авиалайнера, принадлежащие авиакомпании American Airlines, были повреждены в аэропорту Далласа Форт-Уэрт после того, как в них въехал бензовоз. Инцидент произошел, когда самолеты были припаркованы у соседних гейтов.

Один из лайнеров должен был направляться в Техас, второй - в Луизиану, сообщает Business Insider. Оба вылета отменили, и пассажиры были вынуждены перебронировать билеты на другие рейсы, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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