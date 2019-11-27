https://news.day.az/world/1179831.html Бензовоз протаранил два авиалайнера в аэропорту Далласа - ВИДЕО
Бензовоз протаранил два авиалайнера в аэропорту Далласа - ВИДЕО
Два авиалайнера, принадлежащие авиакомпании American Airlines, были повреждены в аэропорту Далласа Форт-Уэрт после того, как в них въехал бензовоз. Инцидент произошел, когда самолеты были припаркованы у соседних гейтов.
Один из лайнеров должен был направляться в Техас, второй - в Луизиану, сообщает Business Insider. Оба вылета отменили, и пассажиры были вынуждены перебронировать билеты на другие рейсы, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
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