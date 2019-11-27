Очевидец передвижения военной техники по улице небольшого населённого пункта в Суринаме запечатлел необычную аварию, произошедшую 22 ноября.

Вышедшая из-под контроля бронемашина пересекла дорогу и снесла сарай со своего пути. Танкист не смог остановить военную технику и она разрушила хлипкую постройку, а затем повредила здание ресторана, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, у танка возникли проблемы с тормозами. В результате происшествия никто не пострадал.

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