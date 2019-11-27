На Новой Земле сегодня на работу и учебу жители буквально летят. Ветер такой силы, что просто несет людей по улице. Как на этих кадрах, снятых возле одного из училищ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

А над Красноярском уже почти сутки висит едкий смог - там ввели режим "черного неба". Горожане жалуются на проблемы с дыханием. Содержание вредных примесей превышает норму - власти просят предприятия сократить выбросы в атмосферу. В Норильске сейчас неба вообще не видно - домов и дорог тоже. На город обрушилась непроглядная пурга - прямо на ходу людей зарывает в сугробы. Впрочем некоторые смотрят на все оптимистично и сами готовы в них нырнуть.

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