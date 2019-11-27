25 ноября на перекрестке улиц Тихорецкой и Восточно-Кругликовской в Краснодаре 43-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину, ехавшего с дочкой на электросамокате, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net

38-летний мужчина получил в результате ДТП перелом основания черепа, ушибы внутренних органов и грудины, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи. 6-летняя девочка проходит лечение в детской краевой больнице. У ребёнка закрытая ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы живота.

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