Пожилой житель провинции Хубэй (Китай), явившийся на пожарную станцию, хотел пообщаться со служащим там сыном и принёс ему фрукты в качестве гостинца.

Пожарный обрадовался визиту отца и кинулся к нему, но, как ни жаль, встреча с родственником продлилась всего лишь 10 секунд, ведь мужчине нужно было тут же выезжать на вызов, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, тронули зрителей. Люди пожалели пожилого незнакомца, который проводил взглядом пожарную машину и лишь махнул рукой на прощание, хотя, конечно, все понимают, что служебный долг для сына должен быть превыше всего.

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