https://news.day.az/world/1179995.html Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек, пострадали 650 человек. Об этом сообщает телеканал Efe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, восемь человек из 650 раненых находятся в критическом состоянии.
В настоящее время на месте завалов работают албанские спасатели совместно со специалистами из других европейских государств.
Среду, 27 ноября, власти Албании объявили днем траура.
Ранее сообщалось о 23 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны.
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