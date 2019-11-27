Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 32 наименования товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что американские власти "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний исключить товары из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд. При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали леденцы, пылесосы, велосипеды, каноэ, складные столы и стулья, лампы.

В середине ноября американские власти также исключили около 36 наименований товаров из данного перечня. Пошлины в размере 10% были введены в их отношении в сентябре прошлого года, 10 мая текущего года ставка была повышена до 25%.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

21 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что рабочие группы компетентных ведомств КНР и Соединенных Штатов, занимающиеся продвижением двусторонних торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося китайско-американского соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".