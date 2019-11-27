США исключили из списка пошлин более 30 наименований товаров из Китая
Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 32 наименования товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В документе отмечается, что американские власти "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний исключить товары из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд. При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.
Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали леденцы, пылесосы, велосипеды, каноэ, складные столы и стулья, лампы.
В середине ноября американские власти также исключили около 36 наименований товаров из данного перечня. Пошлины в размере 10% были введены в их отношении в сентябре прошлого года, 10 мая текущего года ставка была повышена до 25%.
11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.
21 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что рабочие группы компетентных ведомств КНР и Соединенных Штатов, занимающиеся продвижением двусторонних торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося китайско-американского соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".
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