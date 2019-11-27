https://news.day.az/world/1180000.html У побережья Албании произошло землетрясение
У побережья Албании произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны в Адриатическом море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 14.45 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к северо-западу от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на EMSC, подземный толчок ощутили в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Италии, Северной Македонии, Сербии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре