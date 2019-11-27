https://news.day.az/world/1180002.html Сильный пожар в небоскребе в США, есть жертвы
Сильный пожар в небоскребе в США, есть жертвы
Пять человек погибли и не менее четырех пострадали при пожаре в небоскребе в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пожар произошел рано утром в среду на 14-м этаже высотного здания. Отмечается, что один из пострадавших - пожарный, который участвовал в тушении огня и получил травмы.
По данным телеканала, возгорание ликвидировано.
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