Пять человек погибли и не менее четырех пострадали при пожаре в небоскребе в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пожар произошел рано утром в среду на 14-м этаже высотного здания. Отмечается, что один из пострадавших - пожарный, который участвовал в тушении огня и получил травмы.

По данным телеканала, возгорание ликвидировано.