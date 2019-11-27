Иранские власти утверждают, что в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщило в среду агентство ISNA со ссылкой на министерство информации республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что задержанные занимались сбором информации о ходе протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж. Они были выявлены и задержаны до того, как осуществили свои планы.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов за л, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.