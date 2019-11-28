Запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в январе 2020 года ослабит позиции "Газпрома" в балтийском регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на владельцев трубопровода.

С помощью Balticconnector Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа, который сейчас поступает только из России. Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок). Однако по нему смогут транспортировать регазифицированное топливо из литовского СПГ-терминала в Клайпеде и сырье из латвийского подземного газового хранилища Инчукалнс.

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю "Газпрома" на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом. Так, гендиректор Balticconnector Херкко Плит напомнил, что после открытия СПГ-терминала в Клайпеде "Газпром" снизил цены на 20 процентов.

Стоимость газа может упасть еще больше после 2021 года, когда планируется завершить строительство трубопровода между Литвой и Польшей, информирует агентство. Однако замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что Balticconnector не будет использоваться активно. "Balticconnector - это типичный пример избыточной инфраструктуры в Европе, которая строится, только,чтобы осваивать деньги из ЕС и создавать мифическое соединение рынков, которое может использоваться только раз в десять лет", - сказал он.

"Газпром" поставил Финляндии 2,6 миллиарда кубометров газа в 2018 году, Латвии - 1,3 миллиарда кубометров, Литве - 1,4 миллиарда кубометров, Эстонии - 0,4 миллиарда кубометров.