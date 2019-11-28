Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников в Пентагоне и НАТО, до последнего времени около 22% бюджета альянса приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. Администрация Трампа намерена снизить этот показатель до 16%. По оценкам телеканала, Германия покрывает 14,8% бюджета.

Один из источников отметил, что США направят сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы на Украине и в Грузии. По сведениям CNN, другие государства, входящие в альянс, готовы компенсировать дефицит, который образуется после сокращения выделяемых американской стороной средств.

Телеканал отмечает, что данный шаг Вашингтона является символическим, поскольку указанный бюджет НАТО, составляющий $2,5 млрд, не отражает всех военных расходов государств, которые входят в Североатлантический альянс. Из данного бюджета, в частности, выделяют средства на обслуживание штаб-квартиры НАТО, на проведение некоторых операций, в виде совместных инвестиций в оборонной сфере, а также на другие нужды.

В публикации приводится комментарий представителя НАТО. Он отметил, что страны, входящие в НАТО, "согласовали новую формулу распределения расходов". Согласно новым правилам, вклад в бюджет альянса со стороны европейских стран и Канады увеличится, а со стороны США - сократится. По сведениям CNN, соответствующие договоренности были достигнуты на прошлой неделе.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.