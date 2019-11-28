У США нет "плана Б" по Венесуэле, несмотря на то, что поддерживаемой Вашингтоном оппозиции не удалось прийти к власти, заявил спецпредставитель CША по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает РИА Новости.

"У нас нет плана Б, есть только план А", - заверил Абрамс журналистов на брифинге в госдепартаменте.

"Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии, и считаем, что это произойдет", - добавил он.