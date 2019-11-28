https://news.day.az/world/1180023.html Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Отмечается, что в замен производители лекарственных средств должны будут предоставлять о них данные в Росздравнадзор, который и будет выдавать разрешение " с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что такое решение позволит более эффективно контролировать оборот лекарств. Кроме того, он понадеялся, что новый порядок положительно повлияет на появление медикаментов в аптеках.
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