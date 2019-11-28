Протестующие в иракском городе Эн-Наджаф, расположенном к югу от Багдада, в среду подожгли здание иранского консульства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По его данным, силы безопасности, охраняющие диппредставительство, открыли огонь. Поступают сообщения о пострадавших. Как передает телеканал, власти ввели в Эн-Наджафе комендантский час.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на источники сообщало, что в среду в Багдаде при столкновениях с полицией были убиты двое протестующих. В других городах страны за этот день, по данным Al Arabiya, погибли не менее трех человек, еще около 35 пострадали.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли свыше 350 человек, еще более 15 тыс. пострадали.