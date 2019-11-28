https://news.day.az/world/1180034.html В Ираке демонстранты подожгли иранское консульство
В Ираке демонстранты подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства в Наджафе. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. В провинции введен комендантский час.
По словам источника агентства, демонстранты ворвались в здание консульства и подожгли его. Он добавил, что иранская дипломатическая миссия покинула консульство под защитой за десять минут до поджога.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
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