Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства в Наджафе. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. В провинции введен комендантский час.

По словам источника агентства, демонстранты ворвались в здание консульства и подожгли его. Он добавил, что иранская дипломатическая миссия покинула консульство под защитой за десять минут до поджога.