Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц не нашел доказательств, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New York Times.

Ранее сообщалось, что минюст США расследует деятельность бывшего сотрудника ФБР, подозревающегося в фальсификации документа, связанного со слежкой за Картером Пейджем, советником в предвыборном штабе Дональда Трампа в 2016 году.

Как отметили источники, Хоровиц не обнаружил свидетельств в пользу того, что экс-агенту ЦРУ Стефану Халперу, которого СМИ считают информатором ФБР, было поручено внедриться в предвыборную кампанию Трампа. В то же время, генеральный инспектор минюста США установил, что Халпер встречался с сотрудниками штаба Трампа Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы "получить информацию об их связях с Россией".

Согласно источникам, Хоровиц и его команда проверили других информаторов ФБР и не нашли доказательств, что те собирали информацию о кампании Трампа.

Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.

Ранее в мае 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.