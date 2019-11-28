В Мексике туристку из Бостона Николь Джоанну смыло большой волной, пока она позировала на камеру у скалы на пляже. Об этом сообщает The Sun.

Подруга девушки из Техаса Мейси Никс снимала видео, как раз в тот момент, когда волна сбила девушку с ног, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

На кадрах видно, как большая волна накрывает девушку с головой, после чего уносит ее от берега.

По словам Джоанны, она успела подготовиться к удару, так как услышала восклицание приятельницы "о, мог бой".

Никс в свою очередь добавила, что ей было страшно и она подумала, что подруга врезалась в скалу, поэтому побежала к ней, однако девушка выскочила из воды.

"К счастью, ей удалось сохранить свои солнцезащитные очки", - пошутила жительница Техаса.

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