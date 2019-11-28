https://news.day.az/world/1180065.html Министр обороны Албании не смогла сдержать слез, перечисляя жертв землетрясения - ВИДЕО
Министр обороны Албании не смогла сдержать слез, перечисляя жертв землетрясения - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Министр обороны Албании Ольта Джачка заплакала, когда перечисляла имена 32 жертв крупного землетрясения, которое произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес.
Видео выступления опубликовано на странице главы ведомства в Facebook. Как призналась сама министр, это была ее самая тяжелая речь.
"Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении", - сказала Ольта Джачка.
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