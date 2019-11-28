Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Министр обороны Албании Ольта Джачка заплакала, когда перечисляла имена 32 жертв крупного землетрясения, которое произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес.

Видео выступления опубликовано на странице главы ведомства в Facebook. Как призналась сама министр, это была ее самая тяжелая речь.

"Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении", - сказала Ольта Джачка.

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