https://news.day.az/world/1180088.html На турецкую воинскую часть совершено нападение, есть погибший
На турецкую воинскую часть совершено нападение, есть погибший
Одна из воинских частей Турции в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков YPG. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ, в результате обстрела с сирийской территории, по предварительным данным, погиб один турецкий военнослужащий и ранены трое.
ВС Турции ответным огнем уничтожили огневые точки террористов.
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