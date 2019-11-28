Одна из воинских частей Турции в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков YPG. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в результате обстрела с сирийской территории, по предварительным данным, погиб один турецкий военнослужащий и ранены трое.

ВС Турции ответным огнем уничтожили огневые точки террористов.