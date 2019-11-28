В Стерлитамаке мальчик получил на день рождения очень необычный подарок от родителей. Вместо торта со свечками они подарили ему метровый люля-кебаб, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Недавно открывшееся в городе заведение восточной кухни предлагает посетителям широкий выбор блюд. Однако самым необычным пунктом в меню является как раз люля-кебаб длиной в метр, сообщает телеканал БСТ.

Родители отмечали в кафе второй день рождения мальчика. Вместо сладких подарков ему заказали тот самый огромный кебаб. Пользователи Сети засомневались в искренности подарка, упрекнув родителей, что те устроили праздник себе, а не малышу.

Однако взрослые ответили, что мальчик действительно самостоятельно съел всё блюдо.

Ценителей необычных презентов среди россиян немало. Например, недавно вологодские полицейские подарили Деду Морозу ёлку из погон.

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